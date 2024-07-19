Вашингтон, 19 июля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заверил, что в случае своей победы восстановит отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое обещание он дал однопартийцам на съезде в Милуоки 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Когда мы вернёмся, мы с ними поладим. Ким Чен Ын, как и я, тоже хотел бы меня видеть снова. Уверен, он по мне скучает», — заявил бывший американский лидер.

Трамп также отметил, что ладил с КНДР, когда был президентом, а отношения между странами разрушили демократы, унаследовав «мир во всём мире и превратив его в планету войны».

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден и его чиновники заинтересованы в помощи Украине больше, чем в обеспечении безопасности своей страны. Такое мнение 18 июля высказал американский журналист Такер Карлсон на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Позицию нынешней власти в стране Карлсон назвал «средним пальцем в лицо каждому американцу», что, по его мнению, красноречиво доказывает: нам на вас наплевать.

Байден, как и предполагали эксперты и аналитики, принял решение выйти из предвыборной президентской гонки. Кто займёт его место в кандидаты, будет решено в августе. Об этом заявил американский политический обозреватель Марк Халперин.

Трамп 18 июля во время съезда Республиканской партии объявил о согласии баллотироваться на пост президента США, сообщил телеканал CNN.