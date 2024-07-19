Москва, 19 июля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Снижение уровня кислорода в океане представляет значительную угрозу для природы и человечества на Земле. Об этом заявила международная команда исследователей в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.

Марина Захарова ИА REGNUM На берегу Белого моря

По заключению специалистов, показания кислорода определяют способность Земли поддерживать существование человека и всего живого.

«Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем представляет из себя ещё один процесс, имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред планеты свидетельствует о приближении к критическому порогу содержания кислорода», — сделали вывод учёные.

С 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря лишились двух процентов с 1960 года.

Как сообщало ИА Регнум, массовое вымирание живых организмов в конце пермского периода палеозойской эры могло произойти из-за истощения озонового слоя, вызванного вулканической активностью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Chemical Geology.

Бесконтрольный вылов может поставить сельдь в Балтийском море под угрозу исчезновения. По данным учёных, популяция этой рыбы с 1960-х годов сократилась на 90%, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе.

Российские исследователи среди возможных причин гибели рыбы назвали нехватку кислорода и потерю подвижности в холодной воде. Ещё одной гипотезой является то, что рыба спасалась от преследования хищниками: лакедрами, дельфинами, белухами и тунцами. Зайдя в порт, она могла погибнуть от недостатка кислорода.