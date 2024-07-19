Десятки тел мирных жителей обнаружены в подвалах домов частного сектора Троецка в Донецкой народной Республике (ДНР). Как передаёт 19 июля ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах ДНР, речь идёт о части города, оставленной украинскими боевиками. Таким известием ознаменован новый, 877-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса, есть те, кого просто расстреляли, или забросали зажигательными снарядами, пояснил собеседник агентства. Информацию подтвердили и беженцы из Троецка.

Одна из спасённых женщин пояснила, что украинские дроны выслеживали передвижения граждан и намеренно били по скоплению людей в подвалах, били по тем, к примеру, кто пытался похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли.

Тем временем на правом берегу реки Днепр в Херсонской области подразделения ВДВ провели успешную операцию по ликвидации вражеского пункта управления батальоном. По словам разведчиков, удар был нанесён в момент прибытия группы украинских офицеров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902925" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» сорвали ротацию противника

Артиллеристы из Забайкалья по координатам, переданным от операторов БАЛА, уничтожили бронетехнику и живую силу врага. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.

«Получили данные от разведки БПЛА. В течение 10-13 минут выехали и отработали. Цель была поражена. Не было такого, чтобы мы не поражали», — рассказал о результатах работы заместитель командира взвода с позывным Атлет.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.