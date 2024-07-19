Москва, 19 июля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Депутаты с учётом возможных провокаций должны иметь право носить при себе огнестрельное оружие. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия»).

vestiagula.ru Депутат Султан Хамзаев

«Я за то, чтобы депутатам Государственной Думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия. Это вопрос безопасности. Тем более, что Росгвардия совсем недавно предложила дать право носить оружие руководству Центрального банка», — сказал он.

Хамзаев пояснил, что речь идёт о разрешении носить с собой боевое оружие, которое фактически могут иметь только сотрудники правоохранительных органов, передаёт «РИА Новости». Депутаты тоже должны иметь такую возможность с учётом особого внимания к ним, в том числе врагов России.

По словам инициатора, не все депутаты имеют возможность нанять личных охранников, необходимо предпринять меры предосторожности. Кроме того, парламентариям в обязательном порядке нужно пройти курсы оказания первой помощи и сдавать нормы ГТО.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Росгвардия предложила предоставить высокопоставленным сотрудникам Центробанка право ношения боевого стрелкового оружия — служебных пистолетов или пистолетов-пулемётов. Предлагается предоставить право ношения боевого оружия заместителям председателя Центробанка, их советникам, управляющим отделениями ЦБ, их заместителям, директорам департаментов Центробанка и их заместителям.