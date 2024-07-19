Милуоки, США, 19 июля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп 18 июля во время съезда Республиканской партии в Милуоки объявил о согласии баллотироваться на пост президента США, сообщил телеканал CNN.

U. S. Air Force Дональд Трамп

«Я с верой и преданностью гордо принимаю ваше предложение баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов», — сказал Трамп.

Он призвал всех сплотиться либо это приведёт к развалу. Трамп заявил, что уверен в своей победе на ноябрьских выборах.

Как передавало ИА Регнум, национальный съезд Республиканской партии США начался в Милуоки 15 июля. В первый день республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом на президентский пост, а сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.

Дональд Трамп обязательно выиграет предстоящие выборы президента США, если останется жив. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя покушение на бывшего американского лидера. Медведев отметил, что Трамп уже победил.