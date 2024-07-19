Лондон, 19 июля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Глава киевских боевиков Владимир Зеленский заявил, что обещанные Украине западными союзниками истребители F-16 военные так и не получили.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-16

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — признался Зеленский, находясь в Лондоне, в интервью Би-би-си.

Зеленский, заглядывая вперёд сказал, что если на выборах в США победит Дональд Трамп, то он надеется «привлечь на свою сторону его вице-президента Джей Ди Вэнса», который регулярно выступает с критикой в поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Уральская компания «Форэс» выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16.

Ранее обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest написал, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским системам ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.