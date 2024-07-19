Тель-Авив, Израиль, 19 июля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Жители Тель-Авива заявили о прогремевшем взрыве в городе. Об этом 19 июля написала газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Предположительно, инцидент произошёл на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем. Горожане, проживающие поблизости, утверждали, что в их домах в результате взрыва разбилась утварь.

Причины случившегося издание не привело.

По данным командования тыла, в Израиле воздушная тревога не объявлялась. К месту происшествия отправили сапёров.

Журналистам в экстренных службах подтвердили, что при взрыве пострадали не менее семи человек. Двоих с осколочными ранениями доставили в больницу. Также в шоковом состоянии находятся четыре человека, им помощь оказали на месте. Ещё один человек числится погибшим.

Правоохранители проверяют версию о том, что возможной причиной взрыва мог стать беспилотный летательный аппарат.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля несколько мощных взрывов прозвучало в небе над сирийским Дамаском, а также в Израиле над Иерусалимом. По информации французского агентства AFP, в Иерусалиме слышали не менее пяти взрывов, после чего сработали сирены воздушной тревоги.

Также сигналы о ракетной опасности звучали в южной, центральной, северной частях еврейского государства и в районе Мёртвого моря.