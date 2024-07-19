Вашингтон, 19 июля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и его чиновники заинтересованы в помощи Украине больше, чем в обеспечении безопасности своей страны. Такое мнение 18 июля высказал американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин).

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Позицию нынешней власти в стране, Карлсон назвал «средним пальцем в лицо каждому американцу», что, по его мнению, красноречиво доказывает «нам на вас наплевать».

«Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и её граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком», — сказал журналист.

Такой подход главы Белого дома Карлсон назвал оскорбительным.

Как сообщало ИА Регнум, Байден, как и предполагали эксперты и аналитики, принял решение выйти из предвыборной президентской гонки. Кто займёт его место в кандидаты, будет решено в августе. Об этом заявил американский политический обозреватель Марк Халперин.

В Вашингтоне практически во весь голос говорят о закате политической карьеры американского лидера. Даже главные союзники один за одним призывают Байдена уйти в отставку.

США не будут без нужды применять за рубежом военную силу, если президентом станет Дональд Трамп, и оставят союзников без «халявы». Об этом кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил на съезде в Милуоки.

Вэнс выступает за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки.