Вашингтон, 19 июля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден, как и предполагали эксперты и аналитики, принял решение выйти из предвыборной президентской гонки. Кто займёт его место в кандидаты, будет решено в августе. Об этом заявил американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что президент о своём решении объявит «на нынешних выходных».

«Речь для него составляется», — заверил Халперин и добавил, что Джо Байден намерен оставаться на посту до конца президентского срока. В отставку он на данный момент уходить не собирается.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне, в том числе и в окружении Байдена, практически во весь голос говорят о закате политической карьеры американского лидера. Аналитику провел телеканал NBC. По словам авторов, главные союзники один за одним призывают президента уйти в отставку.

Авторы также указали, что «всё предрешено» и «печально».

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.

Байден должен уйти с поста президента США, если откажется от участия в выборах, заявил 18 июля американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Сенатор недоумевает, как в случае отказа от участия в выборах Байден сможет оставаться президентом США до ноября. В данной ситуации демократы могут винить только себя, поскольку знали состояние Байдена и намеренно это скрывали от мирового сообщества, добавил Рубио.