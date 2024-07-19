Москва, 19 июля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. В Москве суд арестовал 18 июля бывшего члена высшего совета ЛДПР, экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева. Такие сведения значатся в картотеке Замоскворецкого суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации источников СМИ, политика подозревают в крупном мошенничестве на 10 млн рублей. Официальной информации и подробностей пока нет.

Сергей Абельцев был депутатом Госдумы четырёх созывов.

Он являлся советником, заместителем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как пояснили в партии, Абельцев уже давно не имеет к ним отношения.

Как сообщало ИА Регнум, арестованный начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал вину.

Фигурант громкого уголовного дела уже, как ранее, не отрицает, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Что касается ещё якобы полученных в виде взятки 17 млн, Шамарин не признал.