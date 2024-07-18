Братислава, 19 июля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. В Словакии напали на депутата от национальной партии Павла Люптака, который на недавнем заседании парламента был в числе тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил его однопартиец, депутат Иван Шевчик.

Нападение

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал он в соцсетях.

В связи с этим отменили встречу Люптака с гражданами, которая была запланирована на вечер 19 июля.

Шевчик добавил, что чуть позже предоставит дополнительную информацию о произошедшем.

15 июля депутат от оппозиционной партии (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила включить в повестку заседания парламента рассмотрение резолюции с осуждением якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Предложение поддержал лишь 41 депутат, этого количества не хватило для включения вопроса в повестку дня. Люптак задал неудобный вопрос Юрик, была ли она на месте случившегося и откуда у неё информация о том, что Россия ударила по больнице.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США и Украины прорабатывают вариант силового «ответа» в связи с инцидентом с киевской больницей.

В Минобороны России опровергли обвинения в ударе по гражданским объектам в Киеве, включая пострадавшую больницу. В ведомстве подчеркнули, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о том, что туда упала ракета, запущенная из украинского зенитного комплекса в черте города. Минобороны назвало утверждения киевской стороны провокацией.

Речь идёт о трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с детской больницей «Охматдет». Украина и США бездоказательно пытаются возложить ответственность за инцидент на Москву.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидента с больницей в Киеве можно было бы избежать, если бы ВСУ не размещали свои системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. Он напомнил, что Россия не раз подчёркивала, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Дипломат отметил, что военный завод, который являлся целью для ударов российских войск, отдалён от больницы «Охматдет» на два километра.