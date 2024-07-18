Вашингтон, 19 июля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки планируют внимательно следить за решениями России о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на брифинге 18 июля заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон обеспокоен возможным ответом Москвы на планируемое размещение ракет США на территории Германии.

«Конечно, любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность… и мы продолжим, разумеется, внимательно за этим следить», — прокомментировал Пател высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба минобороны США оповестила о планах начать в 2026 году размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В Пентагоне добавили, что у этого оружия будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств, размещённых в Европе.

План США и Германии по развёртыванию американских ракет средней и малой дальности наземного базирования на территории Европы является деструктивным, заявил 11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, российская сторона заблаговременно начала работу по ответу на решение США разместить свои РСМД в ФРГ и ведёт её на системной основе.