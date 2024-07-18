Вашингтон, 19 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. В Вашингтоне, в том числе и в окружении президента США Джо Байдена, практически во весь голос говорят о закате политической карьеры американского лидера. Аналитику провел телеканал NBC.

ИА Регнум Байден, Трамп

По словам авторов, главные союзники один за одним призывают Байдена уйти в отставку.

«Крупные пожертвования упали с обрыва. Участники его собственной кампании уже заявили, что у него нет пути к победе», — сообщил телеканал.

Один из демократов признал, что президент движется к «точке невозврата» по вопросу участия в выборах

«Конец близок», — добавил собеседник телеканала.

Авторы также указали, что «всё предрешено» и «печально».

СМИ предсказывают, что уже на этой неделе Джо Байдену всё-таки «придётся выйти из игры».

Как сообщало ИА Регнум, Байден должен уйти с поста президента США, если откажется от участия в выборах, заявил 18 июля американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Сенатор недоумевает, как в случае отказа от участия в выборах Байден сможет оставаться президентом США до ноября. В данной ситуации демократы могут винить только себя, поскольку знали состояние Байдена и намеренно это скрывали от мирового сообщества, добавил Рубио.

Давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Джо Байдена сняться с выборов, заявил 18 июля американский портал Axios. Соратники обеспокоены не только низкими шансами действующего президента на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в Сенате. А это, отметили в издании, может помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.