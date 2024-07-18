Курск, 19 июля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В Курской области ночью 19 июля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Он призвал население области быть бдительным.

Смирнов заверил, что силы и средства противовоздушной обороны находятся в готовности для отражения вражеской атаки.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 19 июля объявили об опасности атаки БПЛА.

Боевики ВСУ с помощью дронов атаковали ещё семь населённых пунктов Белгородской области. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил 17 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.