Вашингтон, 19 июля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Джо Байден должен уйти с поста президента США, если откажется от участия в выборах, заявил 18 июля американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Сергей Корсун ИА Регнум Джо Байден

«Если с тобой что-то не в порядке, что не позволяет баллотироваться на пост президента, то как ты можешь им оставаться? Если они собираются снять Байдена с поста кандидата, то им придётся снять его и с поста президента», — заявил Рубио.

Сенатор недоумевает, как в случае отказа от участия в выборах Байден сможет оставаться президентом США до ноября. В данной ситуации демократы могут винить только себя, поскольку знали состояние Байдена и намеренно это скрывали от мирового сообщества, добавил Рубио.

Как передавало ИА Регнум, Демократическая партия до августа перенесла онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры главы Белого дома Джо Байдена на выборы президента США, написала газета The New York Times со ссылкой на источники. В статье указали, что действующий президент в последнее время более активно воспринимает аргументы о необходимости отказаться от участия в выборах после сообщений двух главных лидеров его партии о глубокой обеспокоенности дальнейшей перспективы Байдена. При этом американский лидер никак не продемонстрировал, что передумал оставаться в президентской гонке.

Давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Джо Байдена сняться с выборов, проинформировал 18 июля американский портал Axios. Соратники обеспокоены не только низкими шансами действующего президента на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в Сенате. А это, отметили в издании, может помешать демократам отбить нижнюю палату у республиканцев в конце ноября.