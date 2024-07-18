Ким Чен Ын принял военную делегацию из России
Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны Криворучко
Пхеньян, 19 июля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».
Встреча состоялась 18 июля. Российскую военную делегацию возглавлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Подробности беседы радиостанция не привела.
Во время июньских переговоров Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина Криворучко был в числе делегатов.
Как передавало ИА Регнум, 19 июня в резиденции «Кымсусан» прошли переговоры России и КНДР с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов делегаций. Лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Стороны договорились о взаимной помощи, если против одного из участников соглашения совершат агрессию. Путин назвал договор основой двухсторонних отношений на долгий период.
Президент России выразил надежду, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз пройдёт в Москве.