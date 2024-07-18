Пхеньян, 19 июля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

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Встреча состоялась 18 июля. Российскую военную делегацию возглавлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Подробности беседы радиостанция не привела.

Во время июньских переговоров Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина Криворучко был в числе делегатов.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня в резиденции «Кымсусан» прошли переговоры России и КНДР с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов делегаций. Лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Стороны договорились о взаимной помощи, если против одного из участников соглашения совершат агрессию. Путин назвал договор основой двухсторонних отношений на долгий период.

Президент России выразил надежду, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз пройдёт в Москве.