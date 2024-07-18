Москва, 19 июля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Советский вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории по версии авторитетного английского издания FourFourTwo.

Kroon, Ron Anefo Лев Яшин

Портал представил рейтинг из 32 лучших вратарей в мировой истории футбола.

На втором месте — вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Тройку лучших замыкает экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.

Яшин — олимпийский чемпион, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победителей Кубка СССР. Он на данный момент единственный вратарь в истории, которому удалось получить «Золотой мяч».

67-летний вратарь Ренат Дасаев в рейтинге занимает 16-е место.

Как сообщало ИА Регнум, победа в финале Кубка Америки 2024 года стала для капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси 45-м титулом в его профессиональной карьере.

В мае 2024 года Месси впервые в карьере отдал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Форвард также отличился одним голом, что позволило Майами победить со счётом 6:2.