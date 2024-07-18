Вашингтон, 19 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Демократическая партия отложила до августа онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры главы Белого дома Джо Байдена на выборы президента США. Об этом 17 июля написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

«Чак Шумер и Хаким Джеффрис в частном порядке убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры», — отметили в статье.

Авторы добавили, что в последнее время действующий президент более активно воспринимает аргументы о необходимости отказаться от участия в выборах, после сообщений двух главных лидеров его партии о глубокой обеспокоенности дальнейшей перспективы Байдена. При этом американский лидер никак не продемонстрировал, что передумал оставаться в президентской гонке.

Как передавало ИА Регнум, экс-президент США Барак Обама считает, что главе Белого дома Джозефу Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах. Обама провёл разговоры об этом со многими демократами, в том числе с бывшим спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, уточнила газета The Washington Post.

18 июля портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов проинформировал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, поскольку соратники обеспокоены не только его низкими шансами на победу, но и тем, что последние провалы и ляпы главы Белого дома могут привести к потере большинства в Сенате.

Экс-спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частной беседе заявила президенту Джо Байдену, что он не сможет обойти на выборах республиканца Дональда Трампа. По её словам, Байден может свести к нулю шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

По результатам соцопроса, проведённого институтом изучения общественного мнения YouGov, 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.