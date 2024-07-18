Элиста, 18 июля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. На трассе в Калмыкии в результате дорожной аварии погибли пять человек, сообщили 18 июля в республиканском МВД.

https://t.me/mvdkalmykia ДТП в Калмыкии

В Telegram-канале ведомства уточнили, что инцидент произошёл около 17:30 мск на 69-м км автодороги Комсомольский — Артезиан. Столкнулись легковой «Мерседес» и КамАЗ. После этого транспортные средства загорелись.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, среди которых, по предварительным данным, был один ребёнок.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Калмыкии в ДТП с участием трёх автомобилей погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок. Авария произошла в 16:07 мск на 20-м км автодороги Астрахань — Элиста в Целинном районе.

16 июля 2024 года трагически погиб 40-летний тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев. По информации ГУ МВД России по Воронежской области, в 07:25 мск мужчина скончался в результате ДТП, которое произошло на 334-м километре автодороги Курск — Саратов. По предварительной информации, автомобиль под управлением тренера сборной выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Адаев умер на месте, а водителя грузовика госпитализировали.