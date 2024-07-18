Москва, 18 июля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Начальником экспертного управления президента России назначен Денис Агафонов. Соответствующий указ 18 июля подписал глава государства Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Денис Агафонов

«Назначить Агафонова Дениса Владимировича начальником Экспертного управления президента Российской Федерации», — указано в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

До этого Агафонов занимал должность заместителя начальника управления президента по внешней политике.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Владимир Путин подписал указы об освобождении Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должностей помощников секретаря Совета безопасности.

В этот же день президент России назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединённой группировки войск. Этим же указом Путин назначил Игоря Купреева военным прокурором Северного флота, Олега Окорокова— военным прокурором Черноморского флота, Константина Ольховатенко— военным прокурором Центрального военного округа.