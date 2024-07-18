Центр Ялты остался без электричества на 5 часов из-за аварии на подстанции
Ялта, Крым, 18 июля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Вечером 18 июля случилась авария на подстанции — обесточен центр крымской Ялты. Специалисты намерены устранить неполадки в течении 4–5 часов. Об этом сообщила администрация города.
Уточняется, что повреждён высоковольтный кабель.
«В связи с аварией на подстанции Дарсан произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ориентировочное время ремонтных работ 4–5 часов», — пояснили в горадминистрации.
Без света остались Ялта, Массандра и село Виноградное.
Как сообщало ИА Регнум, в Крыму в связи с повышенным энергопотреблением для минимизации перегрузки оборудования из-за аномально высоких температур введено веерное отключение электричества.
Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномально жаркой погодой, которая может привести к её краху. Об этом написала американская газета The New York Times.