Ялта, Крым, 18 июля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Вечером 18 июля случилась авария на подстанции — обесточен центр крымской Ялты. Специалисты намерены устранить неполадки в течении 4–5 часов. Об этом сообщила администрация города.

Пресс-служба правительства Республики Крым Устранение аварий на электросетях

Уточняется, что повреждён высоковольтный кабель.

«В связи с аварией на подстанции Дарсан произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ориентировочное время ремонтных работ 4–5 часов», — пояснили в горадминистрации.

Без света остались Ялта, Массандра и село Виноградное.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму в связи с повышенным энергопотреблением для минимизации перегрузки оборудования из-за аномально высоких температур введено веерное отключение электричества.

Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномально жаркой погодой, которая может привести к её краху. Об этом написала американская газета The New York Times.