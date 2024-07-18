Вашингтон, 18 июля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Показатели жизнедеятельности президента США Джо Байдена после заражения коронавирусом не вызывают опасений у медиков. Болезнь у главы Белого дома протекает в лёгкой форме, отметил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в защитной маске

«У президента наблюдаются слабо выраженные симптомы в верхних дыхательных путях, связанные с недавним заражением COVID-19… У него нет лихорадки, а его жизненные показатели остаются в норме», — указал доктор в заключении.

О’Коннор заверил, что Байден продолжит осуществлять руководство страной в интересах народа США.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля американский лидер должен был выступить с речью на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS в Лас-Вегасе. Мероприятие было посвящено сотрудничеству США с латиноамериканскими странами. Организаторы заявили, что глава Белого дома не сможет присутствовать, поскольку результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.

В администрации президента США подтвердили информацию. Джо Байден находится на самоизоляции, продолжая выполнять свои обязанности, заявили в Белом доме.