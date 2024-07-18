Будапешт, 18 июля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Евросоюз, США, Китай и Турция способны помочь в урегулировании конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Britta Pedersen/Global Look Press Виктор Орбан

«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году», — написал Орбан в отчёте главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что, по его мнению, стороны конфликта не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства.

Китай продолжит участие в урегулировании вооружённого конфликта на Украине в том случае, если его шансы на успех «будут близки к определённым», считает политик. По оценкам Пекина, на данный момент это не так, добавил Орбан. Премьер Венгрии также заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может стать посредником между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что страна готова предоставить свою территорию для переговоров представителей России и Украины по урегулированию конфликта.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране, отмечал Сийярто. Он подчеркнул, что премьер-министр Венгрии решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. По мнению дипломата, решающую роль для урегулирования украинского конфликта сыграют президентские выборы в США. Их итог покажет, продолжит ли страна нынешний политический курс или же отдаст предпочтение мирному решению вопросов, полагает Сияйрто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась, отмечал также президент.