Самара, 18 июля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре, сообщило ведомство 18 июля.

Мария Девахина/РИА Новости

Подозреваемые задержаны, сказано в сообщении в Telegram-канале СК.

«Участники инцидента установлены и задержаны, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — сообщил СК.

Матвеев ранее рассказал в своём Telegram-канале, что инцидент произошёл, когда он попытался защитить прохожих от напавших на него мигрантов и задержать злоумышленников. Депутат отметил, что ему рассекли голову.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале сообщила, что полицейские незамедлительно прибыли на место конфликта и задержали двух его участников. Ещё один предполагаемый нападавший разыскивается. Пострадавшему была вызвана скорая помощь, установление обстоятельств дела продолжается, добавила Волк.