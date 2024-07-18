Киров, 18 июля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести в регионе налоговый вычет для компаний, развивающих сотовую связь и интернет. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Цель проекта — обеспечить устойчивую связь в малых населённых пунктах и на автодорогах.

Отмечается, что инициатива главы региона об установлении налогового вычета по налогу на прибыль в размере 90% от первоначальной стоимости созданного объекта для компаний, занимающихся развитием сотовой связи, уже внесена в Совет Законодательного Собрания Кировской области. Это станет ещё одним стимулом для инвестиций в сферу сотовой связи.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших посёлках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании «дозвониться», а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой», — цитирует пресс-служба слова Соколова.

Преференцию по налоговому вычету планируют предоставить организациям Кировской области, которые работают в сфере связи на базе беспроводных технологий. Законопроект уже согласован с Управлением федеральной налоговой службы по Кировской области, и в нём учтены все предложения по администрированию применения такого вычета налогоплательщиками.

Члены совета Законодательного Собрания поддержали проект. Планируется, что 24 июля на очередном пленарном заседании он будет представлен на рассмотрение всеми депутатами областного Заксобрания.

«Принятие законопроекта позволит продолжить работу по обеспечению услугами связи жителей области не только за счёт средств областного бюджета, но и за счет инвестиционной деятельности компаний», — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

Как передавало ИА Регнум, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что доступ к высокоскоростному интернету необходимо обеспечить практически по всей территории России. Он отметил, что возможности для использования цифровых систем должны быть не только в крупнейших, но и в малых городах. Обеспечить их нужно сельским территориям, отдалённым районам, местностям вдоль трасс. Для решения этой задачи, добавил Путин, будет кратно наращиваться отечественная спутниковая группировка. На её развитие направят 116 млрд рублей.

6 февраля на выставке-форуме «Россия» подвели итоги цифрового развития страны в 2023 году. Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, уже в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. В прошлом году этот показатель составлял около 15,1 тыс. Кроме того, заметные успехи видны в рамках национальной цели «Цифровая трансформация».

Так, например, по плану, необходимо было добиться перевода социально значимых услуг в электронный вид на 85%. Однако цель достигнута на 100%. При этом планировалось добиться показателя в 181% роста вложений в отечественные IT-решения. Показатель за 2023 год составил 209,2% от целевых 400% к 2030 году и по сравнению со 157% в прошлом году.

Положительная динамика видна и в рамках цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, уже 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид. На «Госуслугах» количество учётных записей превысило 109,7 млн, а количество оказанных на портале услуг за год достигло 340 млн. В прошлом году этот показатель составил 231 млн.