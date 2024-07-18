Страсбург, Франция, 18 июля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Депутата Европарламента от Румынии, лидера партии S. O. S. Romania Диану Шошоакэ вывели с заседания ЕП в наморднике, который она надела в знак протеста против ограничения свободы слова, сообщила её коллега Луис Лазарус.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Лазарус выложил в соцсетях видеоролик, где Шошоакэ по требованию главы Европарламента Роберты Метсолы выводят из зала за то, что «она выступала за свободу слова и веру в Бога». Румынский депутат неоднократно перебивала выступающих с трибуны. После очередного замечания по этому поводу было принято решение удалить Диану Шошоакэ из зала. В ответ на такое решение она надела на себя намордник.

«Я могу делать всё, что хочу, у меня есть право говорить, я была выбрана румынами, а вы убиваете людей в Румынии. Это мешок для этих людей (депутат показала большой мусорный мешок. — Прим. ред.), вы убиваете людей, не трогайте меня» — заявила депутат перед тем, как покинуть заседание.

По предположениям местных СМИ, заявление Шошоакэ об «убийстве румын» может быть связано с переизбранием Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Депутат ЕП обвиняет её в распространении вакцины против коронавируса, которая якобы привела к смерти жителей Румынии. Помимо этого, Шошоакэ выступила против поддержки Киева с опасением, что Румынию втянут «в чужую войну».

Согласно регламенту ЕП, в случае повторного нарушения порядка Шошоакэ могут отстранить от участия в заседаниях. Она сможет иметь право лишь на то, чтобы занимать некоторые функции или входить в состав официальных делегаций.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Европарламента на заседании 18 июля утвердили кандидатуру действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок.

Уже после выборов в Европарламент, но ещё до согласования своей кандидатуры депутатами нового созыва глава ЕК сделала ряд резонансных заявлений. В частности, она пообещала в течение нового срока сосредоточиться на построении «оборонного Европейского союза» и ввести пост еврокомиссара по обороне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эти слова как подтверждение курса ЕС на милитаризацию.