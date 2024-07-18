Москва, 18 июля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале осудил действия чеченца, который заехал на территорию городского пляжа в Мариуполе на автомобиле.

Кадр из видео

По его словам, если бы он участвовал в освобождении населённых пунктов Донбасса и видел погибающих рядом товарищей, то вряд ли совершил нечто подобное. Алаудинов убеждён, что этот поступок обязательно получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди. Однако недостойное поведение отдельных лиц. добавил он, часто становится причиной обвинений целых групп населения или наций.

Генерал выразил искренние извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства. Также он призвал не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором семья из Чечни паркует свой внедорожник на пляже в Мариуполе. Посетители зоны отдыха попросили владельца машины убрать её с пляжа, однако в ответ водитель устроил драку.

Также в этот день Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия-1», что российские войска показывают хорошие результаты, ежедневно продвигаясь на донецком направлении в зоне спецоперации. Командир «Ахмата» выразил уверенность, что Россия победит и завершит спецоперацию до конца 2024 года, так как для этого есть все предпосылки. Он подчеркнул, что ВСУ не в состоянии одержать верх на поле боя, а потери украинских войск «в разы» превышают потери РФ.