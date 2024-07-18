Волноваха, ДНР, 18 июля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Три сотрудника компании «Вода Донбасса» погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую украинскую мину в селе Зелёный гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В селе Зелёный Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ «Фермер» на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» — мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения», — говорится в сообщении.

Также глава республики сообщил, что в результате атак украинских военных 18 июля были повреждены семь жилых домов в Донецке и Горловке, а также линии электропередачи в Горловке. Свет отключился в посёлке шахты имени Гагарина, посёлке Кирова, посёлке Комарова, жилом массиве «Комсомолец» и посёлке Ртутного комбината.

Сообщается, что всего противник выпустил 15 боеприпасов, включая кассетные. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также ударный БПЛА, уточнил Пушилин.

17 июля жительница Донецка получила ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района города. С множественными проникающими ранениями она доставлена в одну из городских больниц.

Вооружённые силы Украины за сутки 16 июня 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, повреждений жилых домостроений или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

12 июня результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 18 июля оставили позиции в посёлке Урожайное в ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что это позволит Вооружённым силам России активнее продвигаться в районе Угледара и в Запорожской области в сторону Гуляйполя.