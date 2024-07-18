Вашингтон, 18 июля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) занять позиции в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными, пишет 18 июля американское издание The New York Times (NYT).

Mihir Melwani/Global Look Press

«ВСУ окончательно потеряли позиции на левом берегу Днепра. Операцию по созданию плацдарма в Крынках многие украинские солдаты и военные аналитики назвали бесполезной, кровопролитной, жестокой и бессмысленной», — говорится в статье.

NYT отмечает, что военные аналитики с самого начала предупреждали, что операция, состоящая из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли привела бы к быстрым прорывам.

По итогу эта операция стоила Украине многих жизней, пересекавшие Днепр на лодках украинские военные становились «лёгкой добычей» для российских беспилотников и миномётов, сказано в материале.

Ранее в этот же день спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области.

Кроме того, стало известно, что на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области идут поиски 788 бойцов ВСУ, которые числятся пропавшими без вести в районе села Крынки. За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года оттуда вывезли тела 262 украинских бойцов. По словам оставшихся в живых, задача по удержанию Крынок оказалась «сверхтяжёлой».

В конце февраля 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о том, что российские военные полностью зачистили Крынки и окрестности этого села. Он также отметил, что все попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди украинских военных.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевское командование отправляло своих людей в Крынки на убой.