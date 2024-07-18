Париж, 18 июля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен запретил пользоваться жевательной резинкой полицейским, которые работают на Олимпийских играх. Об этом сообщает 18 июля Nice-Matin.

Joly Victor/ABACA/ТАСС

Выступая на брифинге перед руководством парижской полиции, Дарманен подчеркнул, что правоохранители будут олицетворять Францию. Они должны производить впечатление «стойкости, безопасности и гостеприимства».

«Никакой жевательной резинки, не смотреть в мобильный телефон, разговаривать с людьми и сохранять спокойствие при любых обстоятельствах», — перечислил глава МВД правила для полицейских.

Он подчеркнул, что даже один-два неприятных инцидента могут попасть в заголовки газет и навредить репутации Франции, за которой будет наблюдать весь мир. Все сотрудники ведомства получат электронное письмо накануне открытия Игр, добавил министр.

Издание отмечает, что около 35 тыс. полицейских и жандармов и примерно 18 тыс. военнослужащих будут ежедневно обеспечивать безопасность соревнований. В день открытия полицейских будет ещё больше, до 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность водоёма для участников Олимпийских игр. В присутствии нескольких сотен журналистов Идальго поплавала в реке в гидрокостюме. Олимпиада будет проходить во французской столице с 26 июля по 11 августа.