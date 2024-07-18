Париж, 18 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Пассажиров парижского метро эвакуировали со станции «Насьон» после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника, сообщил 18 июля портал Actu17.

(сс) Ismaël 1996

«Станция «Насьон» в Париже (…) была полностью эвакуирована в этот четверг около 14:40 (15:40 мск — Прим. ред.) после сообщения о подозрительном мужчине в поезде, который мог быть облечён в пояс со взрывчаткой», — сказано в материале.

На станцию вместе с оперативниками прибыли и специалисты по разминированию. Предполагаемого смертника не нашли. Источник издания высказал предположение, что за смертника могли принять мужчину с рукой в гипсе.

Из-за операции спецслужб работа станции была остановлена на два часа.

Как сообщало ИА Регнум, в марте главное управление внутренней безопасности Франции сочло небезопасным планируемый формат речного парада на открытии Олимпиады в Париже (мероприятие состоится 26 июля). Спецслужба предупредила о риске «возвращения массового терроризма» в страну, угрозе одиночных терактов с использованием автомобилей или огнестрельного оружия.

Посол России во Франции Алексей Мешков ранее предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. По его словам, французские власти создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпиады в Париже.

В апреле европейские СМИ сообщали, что во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По информации правоохранительных органов, школьник в соцсетях сообщил, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также французские спецслужбы сообщали и о других задержаниях лиц, предположительно готовивших теракты во время проведения Олимпиады.