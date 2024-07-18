Москва, 18 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. ФСБ получит право обрабатывать персональные данные своих сотрудников, в том числе военнослужащих, без их согласия, следует из рассматриваемой Госдумой поправки в законодательство, сообщает «Парламентская газета».

ФСБ РФ/РИА Новости

Речь идёт в том числе о биометрических данных. В пояснительной записке отмечается, что данная мера должна повысить уровень обеспечения безопасности органов службы.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил данную поправку.

Как передавало ИА Регнум, в январе Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что граждане всё чаще обращаются с просьбой усилить наказания за утечку данных в руки злоумышленников.

Законопроект предполагает, что за допущенное впервые нарушение должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 2 млн рублей, юридических — до 15 млн. Размер штрафов будет зависеть от масштаба утечек. Кроме того, поправки вводят уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение полученных незаконным путем персональных данных, а также за создание информресурсов, распространяющих такие данные. Максимальный срок лишения свободы — до десяти лет.

13 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов в отношении компаний, допустивших утечку персональных данных. В декабре 2023 года в ходе встречи Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека с таким предложением выступил один из членов совета Кирилл Кабанов.