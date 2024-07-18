Москва, 18 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Т-Банк поэтапно начал предоставлять доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников», новому экспериментальному сервису. Банк открыл сбор заявок на участие для всех желающих на сайте сервиса.

Как поясняют в банке, основная задача фрод-рулетки — обучать россиян защите от телефонных мошенников на настоящих звонках и отвлекать злоумышленников от обмана реальных жертв. Подобная технология впервые разработа в России и не имеет аналогов на мировом рынке. Фрод-рулетка построена на базе платформы Т-Защита, которая состоит из собственных антифрод-технологий Т-Банка и Т-Мобайла. Сервис работает по принципу чат-рулетки, которая перехватывает звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям, которые удерживают мошенников на линии. Участник рулетки всегда знает, что он говорит с мошенником, в то время как злоумышленник убежден, что он разговаривает с потенциальной жертвой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902840" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Теле — и радиоведущий Сергей Минаев принял участие в тестировании фрод-рулетки

По итогам тестирования стало известно, что работа фрод-рулетки может за месяц вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников.

Ранее прошло закрытое тестирование фрод-рулетки, в котором приняли участие несколько десятков специально подготовленных человек, среди которых известные пранкеры Вован и Лексус, а также писатель, теле — и радиоведущий Сергей Минаев. В период раннего пилотирования с помощью фрод-рулетки удалось обнаружить новые схемы телефонного мошенничества и даже смогли спасти потенциальных жертв от потери