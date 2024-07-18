* — обе организации признаны в РФ иностранными агентами

Москва, 18 июля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Фонд Карнеги (признанный в РФ иностранным агентом) внесёт в реестр нежелательных организаций, сообщило 18 июля Министерство юстиции.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Carnegie Endowment for International Peace («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)», — следует из реестра Минюста, опубликованного на его сайте.

Также в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, включено издание The Moscow Times (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, Минюст России 12 июля внёс Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал» в реестр иноагентов. Отмечается, что эти ресурсы распространяют недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, и о проводимой ими политике.

Генпрокуратура России 10 июля признала нежелательной деятельность интернет-издания The Moscow Times, учредитель которого гражданин Нидерландов, руководящий также организациями Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B. V. (деятельность признана нежелательной на территории России).