Москва, 18 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Восточный административный округ столицы отправил новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО), передаёт Агентство «Москва».

Пресс-служба городского округа Мытищи

«Самое главное — понимать реальные потребности наших бойцов, отправлять, что особенно нужно», — сказала руководитель центра московского долголетия «Новокосино» Людмила Митрюк.

По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елены Хаустовой, гуманитарную помощь передали в военные госпитали Донецка. Сегодняшний конвой помощи стал рекордным, волонтёры отправили на 5 тонн больше обычной нормы. Отмечается, что в период с февраля 2022 года жители столицы отправили российским военным 28 конвоев гумпомощи. Сейчас её стараются передавать каждый месяц, добавила секретарь.

«За нами закреплены пять бригад, с которыми работаем, — это и сапёры, и медики военные, и связисты, и инженеры, и штурмовики. Работаем сугубо по заявкам, то есть нам раз в месяц присылают заявки с линии фронта», — сообщила Хаустова.

Заместитель начальника Московской железной дороги Пётр Потапов подчеркнул, что помощь российским военным необходима сейчас в зоне СВО. Волонтёры Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Москве и команда Потапова присоединились к отправке гуманитарного груза, поскольку забота о тех, кто сейчас защищает нашу родину, является священным долгом, заключил Потапов.

Представитель общероссийской организации «Офицеры России» Сабина Цветкова отметила, что достаточно большое количество граждан России помогают участникам СВО. По её словам, очень важно, что сегодня все плечом к плечу объединились и поддерживают российских бойцов.