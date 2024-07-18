Москва, 18 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Хотя деревянные беспилотники Maus и уступают по качеству другим видам дронов, противник может попытаться компенсировать это их количеством. Такое мнение 18 июля корреспонденту ИА Регнум высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ashley Chan/Global Look Press

Defence Blog сообщило, что правительство Германии разрешило компании Donaustahl производить и экспортировать беспилотники MAUS (DS-M-V1A1). Первым получателем этих беспилотников станет Украина. Особенность MAUS в том, что его корпус изготовлен из специально обработанного дерева — это увеличивает вес беспилотника примерно на 10%, но снижает затраты на производство рамы примерно на 75%.

Матвийчук отметил, что смена материала связана с дефицитом бюджета Германии, экономика которой несёт большие потери. Деревянный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — это своего рода ноу-хау, хотя игиловцы (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии делали беспилотники из подручных материалов (пластмассы, бумаги, картона). В данном случае речь идёт о предприятии, которое производит беспилотники в промышленных масштабах, уточнил военный эксперт.

«Утяжеление дрона скажется на его грузоподъёмности — не все боеприпасы можно будет доставлять с его помощью. Кроме того, у этого беспилотника уменьшится радиус действия, так как он будет расходовать больше энергии. Несмотря на то, что деревянные беспилотники проигрывают в качестве, противник может попытаться компенсировать это их количеством», — подчеркнул Матвийчук.

По его словам, этот дрон будет менее уязвим для средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Однако российские специалисты быстро адаптируют свои системы к новым условиям и смогут успешно противостоять этим беспилотникам.

Как передавало ИА Регнум, польское издание WNP сообщило, что военные американской армии признали серьёзные успехи Вооружённых сил России в снижении эффективности поставляемого Киеву Западом оружия, в том числе путём подавления GPS.

По словам авторов публикации, используемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы и до этого существенно снижали эффективность таких используемых ВСУ боеприпасов с наведением по GPS, как ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и управляемые снаряды M982 Excalibur калибра 155 мм. Эффективность российских средств РЭБ затронула не только западное оружие, но и системы слежения, которые в результате этого стали ненадёжными.

Американская газета The Wall Street Journal 10 июля написала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, что позволит им в дальнейшем перехватывать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Авторы статьи отметили, что доктрина Запада с упором на высокоточные боеприпасы до украинского конфликта не проходила должных испытаний и в борьбе с крупным противником может не сработать.

Агентство Bloomberg 4 июля призвало Минобороны США обратить внимание на успешное применение Россией средств РЭБ. Авторы публикации напомнили, что ВС России смогли сбить большое количество американских дронов и дорогостоящих управляемых боеприпасов.

Экс-офицер Пентагона Дэвид Пайн ранее назвал самыми эффективными в мире российские средства РЭБ. По его словам, он впечатлён скоростью, с которой российская сторона адаптировала системы РЭБ к новым западным системам вооружений ВСУ.

Президент России Владимир Путин сообщил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.