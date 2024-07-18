Мариуполь, ДНР, 18 июля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В МВД ДНР ИА Регнум рассказали, что украинец, из-за которого в Италии вспыхнул международный скандал, может возвращаться в родной Мариуполь и ездить на автомобиле по европейским водительским правам. В ведомстве считают, что итальянские чиновники, указавшие в документе Мариуполь российским городом, наконец-то признали исторический факт

ИА Регнум

18 июля стало известно, что живущий в Италии адвокат Антон Гросс при обновлении документов получил водительские права, в которых после указания города рождения Мариуполь в скобках было написано (RUS). По словам самого Антона, его случай широко обсуждается в Италии, а новость о том, что итальянские чиновники признали Мариуполь российским городом, занимает первые полосы на страницах новостных изданий. Местные депутаты уже потребовали объяснений от министра инфраструктуры и вице-премьера Маттео Сальвини

ИА Регнум

В свою очередь, в пресс-службе МВД Донецка журналистам ИА Регнум заявили, что признание Мариуполя российским городом это логичное стечение обстоятельств. Также в министерстве рассказали, что с этимии правами Антон спокойно может управлять машиной в ДНР.

«Мы рады, что в Италии признают Мариуполь российским городом. По Федеральному закону в России Антон Гросс может управлять автомобилем по выданным в Италии правам. Ограничений никаких для него нет. Итальянец может приезжать в Россию и садиться за руль», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей МВД ДНР Александр Бойко.

Страницу украинца Антона Гросса в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) завалили комментариями, в которых пользователи не понимают «в чём ошибка чиновников».

«Ну а в чем ошибка то? Не пойму. Мариуполь — это Россия. И он уже никуда не денется из РФ»;

«Мариуполь, Донецкая область, Россия. Все как и должно быть»;

«А где ошибка то? Итальянцы просто уже все поняли».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на эту ситуацию отреагировала представительница оппозиционной Демократической партии Лия Куартапелле. Она потребовала объяснений от высокопоставленных чиновников Италии.