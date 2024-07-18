Захарова раскритиковала отказ Чехии признавать паспорта РФ без биометрии
Москва, 18 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа является недружественным шагом, заявила на брифинге 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг», — сказала она.
Дипломат также отметила, что это решение было принято с целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства.
Как передавало ИА Регнум, 5 июля министр иностранных дел республики Ян Липавский сообщил, что граждане России больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта. Он отметил, что любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает.
Кроме того, в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге Чехия выступила с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в пределах той страны, в которой дипломаты аккредитованы.