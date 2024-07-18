Москва, 18 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа является недружественным шагом, заявила на брифинге 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг», — сказала она.

Дипломат также отметила, что это решение было принято с целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля министр иностранных дел республики Ян Липавский сообщил, что граждане России больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта. Он отметил, что любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает.

Кроме того, в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге Чехия выступила с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в пределах той страны, в которой дипломаты аккредитованы.