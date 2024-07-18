Москва, 18 июля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Промышленный дизайн определяет образ, эстетику и удобство использования объектов: товаров, транспорта, зданий и всего, что нас окружает. Он повышает человекоориентированность бизнеса и улучшает экономику, так как эстетичные и удобные продукты стоят дороже и спрос на них больше. Однако сегодня бизнес-сообщество не до конца понимает, какой вклад промышленный дизайн может внести в конечную стоимость продукта. Кроме того, далеко не все руководители регионов осознают роль индустрии в повышении валового регионального продукта.

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На сегодняшний день промышленный дизайн значим скорее для Москвы и Санкт-Петербурга. Но с точки зрения интересов национальной экономики необходимо распространение опыта и на регионы. Одним из первопроходцев, кто обратил внимание на потенциал промышленного дизайна, стал Красноярский край — один из главных промышленных центров страны.

Как сказала заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова, «мы поставили перед собой цель развивать промышленный дизайн и уже наметили для этого некоторые шаги». По её словам, на уровне региона эта задача зафиксирована как одно из направлений и администрация готова работать «вдолгую», потому что видит в этом перспективу. «Развитие промышленного дизайна позволит нам диверсифицировать экономику», — отметила Филатова.

По мнению Юлии Филатовой, индустриальная направленность региона может стать дополнительным драйвером развития промышленного дизайна и дать бюджету новые источники дохода.

Президент Союза дизайнеров России и председатель жюри конкурса «Фабрика дизайна» Виталий Ставицкий отмечает, что влияние творческой индустрии на социально-экономическое положение регионов имеет пролонгированный эффект: «Развитие промышленного дизайна как минимум ведет к росту компаний, которые выпускают и создают товары и продукты. Это новые промышленные мощности».

Он добавил, что, хотя сегодня Китай и другие страны пока находятся вне конкуренции по соотношению цена — качество, все равно наступит тот критический момент, когда выгоднее будет развивать производство на территории России. «Это повлечет за собой появление огромного количества новых рабочих мест», — заключил он.

Для того чтобы компании переместили фокус внимания и были готовы инвестировать в промышленный дизайн деньги и время, им предстоит пройти определенный путь. И очень важно, чтобы сами руководители компаний понимали ценность промышленного дизайна и его возможности для развития бизнеса.

Как считает генеральный директор компании Ledvizor (промышленное, уличное и архитектурное освещение) Георгий Ворожейкин, предприниматели уверены, что для повышения продаж нужно вкладываться в маркетинг и рекламу, но забывают о том, что главное — это продукт и его визуальное решение. «Дизайн — один из ведущих факторов востребованности. Промышленный дизайн превращает обычный товар в благородный продукт», — сказал он.

На сегодняшний день продвижение промышленного дизайна — работа отчасти агитационная. По словам директора АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Александра Черникова, далеко не все предприниматели готовы вкладывать в промышленный дизайн деньги, если их товар уже хорошо продается и если у них нет конкуренции на рынке. Таким руководителям необходимо рассказывать, как промышленный дизайн улучшает финансовые показатели и в долгосрочной перспективе обеспечивает выживаемость производства.

Основатель и руководитель компании SmirnovDesign и член жюри конкурса «Фабрика дизайна» Сергей Смирнов выразил убежденность, что промышленный дизайн в регионах повышает общую бизнес-культуру и экономический метаболизм. Однако он отметил, что сейчас есть большая проблема — предприниматели не оценивают и не понимают промышленный дизайн. «Эта единица часто просто отсутствует в бизнес-процессах производства, так как на предприятиях нет культуры создания новых продуктов. Нужно популяризировать промышленный дизайн и объяснять, что это жизненно необходимая стадия производства, которая должна стоять на первом, а не на последнем месте», — пояснил Смирнов.

В свою очередь Виталий Ставицкий отметил, что на протяжении нескольких лет выстраивать взаимодействие между дизайнерами и компаниями реального сектора экономики помогает конкурс решений в сфере промышленного дизайна «Фабрика дизайна» который проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России. Для начинающих специалистов конкурс является карьерным лифтом и местом знакомства с будущими работодателями. За два года в нем приняло участие более 960 дизайнеров и 260 компаний из 70 регионов России, компаниями было предложено 484 задачи для разработки дизайн-решений, по итогам подписано более 90 соглашений о сотрудничестве между участником конкурса и компанией-заказчиком.

Глава Союза дизайнеров России особо подчеркнул, что нельзя забывать и о кадровом резерве. По его словам, сегодня для поддержки как креативных индустрий в целом, так и промышленного дизайна в частности необходимы оперативные центры «сборки» кадрового резерва и «прокачки» специалистов, которые уже имеются в регионах, а также необходимо создавать условия, чтобы ведущие креативные компании открывали филиалы в регионах.

«Тем самым формируя тренд на развитие, расширение, понимание того, что есть более широкий запрос, чем в основных центрах нашей страны — Москве и Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, — отметил Ставицкий. — Таким образом, нужно популяризировать не только дизайн-решения, но и тех, кто их создает, потому что именно люди являются двигателем развития».