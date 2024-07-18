Лавров на заседании Совбеза ООН спросил у постпреда США, туда ли она пришла
Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.
«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — сказал российский министр.
Во время этого заседания постпред Израиля Гилад Эрдан раскритиковал Иран, обвинив его в поставках оружия, «которое потом используется против украинцев».
Накануне, выступая на заседании Совета Безопасности на тему многостороннего сотрудничества, Томас-Гринфилд отметила, что в речи российского министра Соединённые Штаты упоминались чаще, чем слово «многосторонность», которая была заявлена темой дебатов.
«Пока я слушала выступление господина Лаврова, мне казалось, я ошиблась залом, поскольку это было больше похоже на заседание, посвящённое жалобам на США и Запад», — сказала она.
Лавров в ответ с иронией поблагодарил её за «красочное выступление».
В МИД отмечали, что представители стран Запада в ООН часто отходят от повестки заседаний, чтобы повторить антироссийские утверждения.