Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

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«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — сказал российский министр.

Во время этого заседания постпред Израиля Гилад Эрдан раскритиковал Иран, обвинив его в поставках оружия, «которое потом используется против украинцев».

Накануне, выступая на заседании Совета Безопасности на тему многостороннего сотрудничества, Томас-Гринфилд отметила, что в речи российского министра Соединённые Штаты упоминались чаще, чем слово «многосторонность», которая была заявлена темой дебатов.

«Пока я слушала выступление господина Лаврова, мне казалось, я ошиблась залом, поскольку это было больше похоже на заседание, посвящённое жалобам на США и Запад», — сказала она.

Лавров в ответ с иронией поблагодарил её за «красочное выступление».

В МИД отмечали, что представители стран Запада в ООН часто отходят от повестки заседаний, чтобы повторить антироссийские утверждения.