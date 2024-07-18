Анкара, 18 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушения на него, сообщила 18 июля канцелярия Эрдогана.

Kremlin.ru

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки. В ходе беседы обсуждались покушение на Трампа и события, произошедшие после него», — отметила канцелярия.

Президент Турции вновь осудил покушение и пожелал Трампу скорейшего выздоровления, сказано в сообщении. Также он назвал случившееся атакой на демократию. Кроме того, президент Турции высоко оценил заявления Трампа после покушения, в которых тот призвал США к единству. Это слова настоящего лидера, считает Эрдоган.

Ранее президент Турции осудил покушение на Трампа, а МИД страны в своём заявлении назвал попытку убийства политика «посягательством на волю народа».

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.

Газета Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников, сообщила, что разведывательное сообщество США получает всё больше доказательств того, что Иран якобы «активно работает над заговорами с целью убийства Трампа». Тегеран опроверг эти предположения.

США переживают серьёзный внутренний кризис, и американским элитам выгодно отвлечь внимание общественности от внутренних противоречий, направив его на внешние проблемы, отметил в беседе с ИА Регнум историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.