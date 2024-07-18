Москва, 18 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Стартовало проектирование участка, который продлит дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево на восток Москвы до трассы М-2 «Крым», сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Портал мэра и правительства Москвы

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку. Она стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введенных в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — заявил он.

По словам Ефимова, в ближайших планах — продлить этот участок на восток до обводной дороги с последующим выходом на магистраль М-2 «Крым», Симферопольское шоссе. Протяжённость линейного объекта составит 3,5 километра, уточнил заммэра.

Сообщается, что при помощи новой автодороги планируют объединить все действующие соединения и те, что будут построены позже. Создаваемый маршрут построят по примеру ЦКАД и МКАД. Он соединит участок Минского шоссе и автодорогу М-2 «Крым». При этом дополнительно появится радиальная связка Варшавского и Симферопольского шоссе.

Таким образом, водители смогут выезжать на магистрали из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ. Также местным жителям будут проще добираться до станции Остафьево МЦД-2. Владимир Ефимов добавил, что строительство всего участка продлится до 2027 года.