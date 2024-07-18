Цюрих, Швейцария, 18 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. После победы на Евро-2024 сборная Испании по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА (FIFA). Обновлённый список был опубликован на сайте организации.

Justin Setterfield / Global Look Press

Согласно нему, подопечные главного тренера Луиса де ла Фуэнте расположились на третьей строке рейтинга.

Первое место списка по-прежнему принадлежит сборной Аргентины, действующему чемпиону мира, выигравшему Кубок Америки-2024. На втором месте находится Франция, ставшая чемпионом мира в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сборная Испании обыграла Англию в финале футбольного чемпионата Европы, тем самым став победителем в четвёртый раз. Встреча, произошедшая на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. В финале матча испанский нападающий Нико Уильямс смог забить первый гол на 47-й минуте после передачи Ламина Ямаля. Победу команде Испании на 87-й минуте принёс футболист Микель Оярсабаль.

Ранее сборная Испании по футболу в матче полуфинала чемпионата Европы — 2024 одержала волевую победу над сборной Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1.