Калуга, 18 июля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Российское предприятие, выпускающее туалетную бумагу, разработало первую в России смываемую втулку, сообщила 18 июля пресс-служба предприятия «Архбум тиссью групп».

TAMAS KOVACS/EPA/ТАСС

В релизе отмечается, что группа компаний Архангельского ЦБК усиливает работу над импортозамещением. Так, на рынок были выведены продукты линейки туалетной бумаги под брендом Soffione со смываемой втулкой.

Технология производства, уточнили в компании, была впервые разработана в России компанией в содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ). Сырьём для производства продукции является первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины.

В компании заверили, что втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов, её полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, что не создает рисков появления засоров канализационных труб.

Как передавало ИА Регнум, шведская компания Essity, владеющая в том числе торговой маркой Zewa, летом 2023 года завершила продажу своего российского бизнеса и покинула рынок РФ. Покупателем активов стала компания «Новые технологии», сумма сделки составила около 10 млрд рублей (около 117 млн долларов).

Essity производит гигиенические и медицинские средства, в том числе туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны и антисептические гели.