Москва, 18 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Россия примет зеркальные меры в случае конфискации Западом активов РФ, заявила 18 июля официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так она прокомментировала утверждённую днём ранее резолюцию Европарламента (ЕП), призывающую власти Евросоюза конфисковать замороженные российские активы. Резолюции ЕП имеют рекомендательный характер.

«Любое посягательство на имущественные права, интересы России мы расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против нашей страны. В случае конфискации — как мы это расцениваем, воровства активов — будем руководствоваться принципом взаимности», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие Западом замороженных российских активов будет незаконным и это решение Москва оспорит в судах. Песков также предупредил, что конфискация указанных средств подорвёт основы мировой экономической системы.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских активов может быть расценено как агрессия.