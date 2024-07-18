Москва, 18 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства до конца года отремонтируют Костомаровский мост в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Телеграм — канал «Городское хозяйство Москвы»

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.

Мост в Таганском районе города построили в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста. С тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. По словам Бирюкова, специалисты заменят гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Также будут отремонтированы тротуары и лестничные сходы, несущие конструкции сооружения.

В ходе проведения работ движение транспорта не будут перекрывать полностью. На период ремонта перекрытие дорожных полос будет поэтапным, добавил заммэра.

На данный момент специалисты выполнили порядка 20% от общего объёма работ. Завершить ремонт объекта планируют до конца текущего года, заключил Пётр Бирюков.

В сообщении ведомства также подчеркнули, что за последние 12 лет все мостовые сооружения Москвы прошли различные виды ремонта. Благодаря этому удалось продлить срок их эксплуатации и создать наиболее комфортные условия для движения пешеходов и водителей.