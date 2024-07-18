Москва, 18 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, останется под арестом до 21 октября. Такое решение вынес 18 июля 235-й гарнизонный военный суд.

Минобороны РФ

В ходе заседания судья заявил, что ходатайство следствия о продлении ареста Шамарина удовлетворено.

Адвокат Игорь Дюкин сообщил, что в мае Шамарина отстранили от должности главного связиста Минобороны, но не уволили, а вывели за штат.

Следствие полагает, что в 2016–2023 годах Шамарин получил 36 млн рублей в качестве взятки от от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятка полагалась за увеличение поставок по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Как сообщало ИА Регнум, Шамарина арестовали в мае, вину он не признал. В квартире генерала прошли обыски. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать детали дела, но заявил, что арест Шамарина — часть последовательной борьбы с коррупцией в стране.