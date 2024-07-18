Москва, 18 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к 13 годам за попытку сбыта наркотиков в крупном размере, сообщила 18 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

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«Суд окончательно назначил Лик М. Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в релизе.

Таким образом суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Также уточняется, что ещё один фигурант дела — Вероника Грабанчук — также признана виновной виновной в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как передавало ИА Регнум, экс-десантника и музыканта, вокалиста группы «Лови ночь» Трейвиса Лика задержали в Москве летом 2023 года. Его обвинили в организации бизнеса по сбыту наркотиков. В его квартире на Запорожской улице в Москве провели обыск, в ходе которого обнаружили вещественные доказательства. Арестованный своей вины не признал.

По информации журналистов, ранее фигурант служил в десанте ВС США, принимал участие в военной операции в Ираке. В 2014 году он посещал Украину, после чего переехал в Россию, где занялся музыкой.