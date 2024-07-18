Москва, 18 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Совокупный объем закупок по офсетным контрактам, заключенным правительством Москвы, составляет 413 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он отметил, что город заключил 22-й офсетный контракт.

corinaselberg Тюльпаны

«Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта», — рассказал Собянин. Он пояснил, что это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства, а инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия.

Один из последних офсетных контрактов предполагает локализацию в Москве производства компактных коммунальных машин. По условиям другого офсета Москва закупит около 104,8 миллиона луковиц тюльпанов, которые вырастят для нее в Оренбургской области.

Как отметил мэр Москвы, благодаря подписанным офсетным контрактам в столице будет создано около семи тысяч рабочих мест.