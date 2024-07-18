Москва, 18 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в олимпийском комплексе «Лужники» увидят экскаватор-шоу. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, машинист экскаватора-погрузчика ПАО «МОЭК» продемонстрирует виртуозное управление многотонной техникой.

Экскаватор

В ходе шоу машинист экскаватора откроет ковшом стеклянную бутылку газированной воды и разольет напиток по стаканам. Он также разрежет яблоко ножом, прикрепленным к ковшу, закроет спичечный коробок и несколькими движениями опустит груз в узкую трубу.

Экскаватор-шоу будет проходить рядом с главной ареной «Лужников», недалеко от аллеи Славы.

На выставке спецтехники, которая пройдет в «Лужниках» одновременно с форумом-фестивалем «Территория будущего. Москва 2030», представят почти 100 единиц машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона.